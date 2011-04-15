Д.Медведев заявил об отсутствии планов уходить на отдых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готов работать дальше там, где принесёт стране максимальную пользу.



"Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране", - сказал он в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, готов ли он продолжить дальше работать.



Премьер-министр также отметил, что Правительство успешно преодолело "набор шоков" последнего времени. При этом Правительство выполнило все социальные обязательства и обеспечило "достаточно устойчивый рост экономики", добавил он.











"AK&M" от 28.04.2018