Холдинг "САФМАР" приобрёл НПФ "Доверие"

Холдинг "САФМАР Финансовые инвестиции" (входит в группу "САФМАР" Михаила Гуцериева) закрыл сделку по покупке НПФ "Доверие", следует из материалов холдинга.



Напомним, что акционеры "САФМАР Финансовые инвестиции" одобрили приобретение НПФ "Доверие" 23 марта.



Генеральный директор ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" Авет Миракян полагает, что объединение фондов на базе НПФ "САФМАР" позволит создать базу для роста рентабельности пенсионного сегмента бизнеса холдинга: "Мораторий на перечисление страховых взносов в негосударственные пенсионные фонды привёл к замедлению роста пенсионного рынка. Однако планируемые изменения в законодательстве, в частности, новая схема вознаграждения НПФ и планируемый запуск системы индивидуального пенсионного капитала должны придать новый импульс отрасли НПФ. В преддверии этих изменений мы посчитали логичным объединить пенсионные активы группы "САФМАР" Михаила Гуцериева. Это позволит существенно сократить операционные расходы и повысить акционерную стоимость пенсионного бизнеса".



В рамках консолидации пенсионного бизнеса группы "САФМАР" также планируется акционировать и присоединить к НПФ "САФМАР" входящий в группу НПФ "Моспромстрой-Фонд".





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