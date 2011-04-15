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28/04/2018
16:21

Alibaba инвестирует в GetLinks

GetLinks, известный в Юго-Восточной Азии HR-сервис, получил финансирование от Фонда предпринимателей Гонконга Alibaba и компании Seek. Об этом сообщает информационное издание Tipler.ru

Сегодня пользователями платформы GetLinks являются 500 тыс. зарегистрированных соискателей и около 3 тыс. компаний.

Сумма инвестиций не разглашается. В то же время стартап GetLinks отмечает, что для компании это партнёрство является очень перспективным. В планах GetLinks - участие в сфере образования, связанного с искусственным интеллектом и машинным обучением – перспективными профессиями будущего.

Alibaba может стать в этом прекрасным помощником. В прошлом году китайская фирма сообщила, что готова направить $15 млрд на развитие технологий, в том числе, ИИ.

В последнее время Alibaba активно укрепляет и увеличивает свои позиции в Юго-Восточной Азии. Сегодня китайская компания владеет фирмой электронной коммерции Lazada, инвестировала в Tokopedia в Индонезии и ведет переговоры о вложении средств в Grab – крупной китайской службой такси.

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