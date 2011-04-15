Дайджест газеты "Ведомости" от 1 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 1 августа 2018 года.







ТРИЛЛИОН ВМЕСТО СЕРПАНТИНА



В Краснодарском крае может появиться дорога к морю за 1,2 трлн рублей. Ее стоимость - рекорд для автодорожных проектов в России, признают эксперты.



От Москвы до Сочи почти 1600 км, но настоящим испытанием автомобилисты называют последние 170 км: единственная дорога Джубга - Сочи (А147) работает на пределе пропускной способности - это двухполосный горный серпантин. Пройти путь можно за четыре часа, пишет автор отзыва на сайте travelinka.ru, а можно потратить весь день, если дорога загружена фурами или на ней ремонт.



Росавтодор разработал концепцию развития дороги, называя ее реконструкцией. По сути же это предложение построить на месте серпантина новую четырехполосную скоростную трассу (по две полосы в каждую сторону). По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г., рассказали "Ведомостям" источники.





NISSAN ВЫБИРАЕТ КРОССОВЕРЫ И СУПЕРКАР



Nissan снимет с производства на "АвтоВАЗе" седан Almera. Модельный ряд Nissan в России будет представлен только кроссоверами и суперкаром GT-R.



Nissan в октябре 2018 г. завершит в России производство седана Almera, сообщил "Ведомостям" представитель японского автоконцерна. Запас машин на центральном складе компании к концу октября 2018 г. "будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019 г.



Компания хочет сконцентрироваться на более перспективном и емком сегменте кроссоверов.



После того как все автомобили Almera будут распроданы, модельный ряд Nissan в России будет представлен только кроссоверами (Terrano, Juke, Qashqai, X-Trail, Murano) и суперкаром GT-R.



По данным "Автостата", сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники) лидирует в продажах автомобилей. В первом полугодии этого года на него пришлось 42,8% рынка (рост на 1,7 п. п.).





КАРШЕРИНГ. ДЕЛИТЬСЯ ВСЕМ



Каршеринговые приложения оказались уязвимы для хакеров

Пользователям грозят утечка персональных данных, слежка, угон аккаунта, а компаниям - автомобилей, предупреждает "Лаборатория Касперского".



Проанализировав 13 Android-приложений для каршеринга, в том числе и российских (каких, не называется), аналитики обнаружили, что все они содержат киберугрозы. Воспользовавшись уязвимостью, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту пользователя, ездить за его счет, следить за маршрутами передвижения пользователя и даже угонять автомобили, вытекает из исследования. Взлом также может осуществляться для кражи и перепродажи персональных данных.



Угнанный аккаунт может пригодиться тем, у кого нет водительского удостоверения или кому службы безопасности приложений отказали в регистрации. Аккаунты стоят 1500-5000 руб. в зависимости от каршеринговой службы.





"ЭКОНИВА" ИЩЕТ ИНВЕСТОРОВ



Владелец крупнейшего в России производителя молока готовится к IPO. Ekosem-Agrar Штефана Дюрра требуются деньги на расширение производства.



Немецкая Ekosem-Agrar - владелец российского агрохолдинга "Эконива" - объявила о начале подготовки к IPO. "Эконива" - крупнейший производитель сырого молока в России. Собственники Ekosem-Agrar - российский гражданин немецкого происхождения Штефан Дюрр, менеджмент и другие инвесторы.



Ekosem-Agrar нужны средства для расширения производства, в том числе для проекта переработки молока.



Пока не известно, будет компания размещаться в Германии или в России, говорит Дюрр.





"ПЛАТЕЖНЫЙ БИЗНЕС - ЭТО ЛОКАЛЬНЫЙ БИЗНЕС"



Альфред Ф. Келии, гендиректор Visa, рассказал в интервью о настоящем и будущем платежной системы.



Visa - крупнейшая платежная система в мире с оборотами $2 трлн в квартал, а ее бренд - один из самых дорогих в мире. За последние 10 лет в компании произошли большие изменения: Visa присоединила к себе Visa USA и Visa Canada, разместила акции на бирже в 2008 г., восемь лет спустя выкупила у европейских банков Visa Europe и, наконец, стала единой компанией.



Альфред Келли-младший, который уже почти два года управляет объединенной Visa, сделал развитие бренда одним из ключевых приоритетов компании. Спонсорство крупнейших спортивных соревнований - отличный инструмент для этого: Visa является одним из крупнейших спонсоров Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) и Международного олимпийского комитета, контракт с последним на этой неделе был продлен до 2032 г. Платёжный рынок очень конкурентен, в том числе и в России.





ЗАТЯНУТЬ БИЗНЕС В "ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС"



Федеральная налоговая служба (ФНС) 1 августа этого года запускает сервис "Прозрачный бизнес", где появится информация, ранее считавшаяся налоговой тайной. Что думает об этом малый бизнес?



Сервис "Прозрачный бизнес" создается на сайте налоговой. И с августа ФНС начнет размещать на нем информацию о среднесписочной численности работников организаций за прошедший год, данные о применяемых налогоплатильщиками налоговых режимах и сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.



С 1 октября информации станет еще больше: в открытом доступе появятся сведения об уплаченных налогах (сборах, взносах) и о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. А с 1 декабря ФНС будет публиковать еще одну группу данных.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 01.08.2018