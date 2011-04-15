Sberbank CIB роботизирует оформление кредитных договоров

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, запустил проект по роботизированной автоматизации оформления кредитных договоров с крупнейшими корпоративными клиентами. Об этом говорится в сообщении банка.



На начальном этапе проект реализуется внутри Sberbank CIB, до 1 сентября 2018 года начнется эксплуатация алгоритма на промышленных данных.



Программный робот с рабочим названием iCredo оптимизирует работу сотрудников Sberbank CIB с кредитными договорами крупнейших клиентов. Это совместная разработка Sberbank CIB (Департамент развития, Департамент кредитования), Центра сопровождения CIB блока "Технологии" и Лаборатории по роботизации процессов Сбербанка.



Использование программного робота iCredo позволит в 2.5 раза сократить сроки заведения кредитных договоров в системы Сбербанка, минимизировав при этом ошибки, связанные с человеческим фактором, и, как следствие, снизить операционные расходы банка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.











"AK&M" от 01.08.2018