Цены на нефть закончили последний день июля на минорной ноте

Цены на нефть в последний день июля существенно снизились. Наиболее активное снижение показали цены американской нефти WTI. Первую большую ступеньку цен вниз можно связать с новостями о готовности президента США Дональда Трампа провести переговоры с иранским лидером Хасаном Роухани. Напомним, что именно обострение отношений между двумя странами и планируемые со стороны США эмбарго на экспорт нефти из Ирана являлись в последние месяцы важнейшим фактором продвижения цен нефти вверх. Понятно, что любая перспектива снижения напряженности воспринимается рынком как повод немного снизить выросшую премию напряженности. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.



"Медвежьим" фоном для цен нефти стали сообщения агентства Рейтер по предварительным данным о росте в июле добычи нефти в странах ОПЕК на 70 тб/д по сравнению с июнем. Тем самым был снижен (со 116% в июне до 111% в июле) уровень перевыполнения венского соглашения ОПЕК+.



Последняя существенная ступенька вниз на дневном графике цены нефти на вчерашних торгах была обусловлена вышедшими данными Американского института нефти о динамике запасов в США. По оценкам API запасы сырой нефти на прошедшей неделе неожиданно существенно (на 5.59 мб) выросли. Подросли на 2.89 мб запасы дистиллятов. Немного (-0.791мб) снизились запасы бензина.



Напомним, что по прогнозам экспертов Bloomberg запасы нефти должны были снизиться на 3 мб. (Запасы бензина снизится на 2.1мб, запасы дистиллятов подрасти на 0.35 мб).



Таким образом, прогнозы экспертов и оценки API по динамике запасов нефти оказались противоположными по знаку. Зато есть единодушие у API (-0.93 мб) с прогнозами Bloomberg (-0.5мб) хотя бы по направлению динамики запасов в Кушинге. В условиях разноречивых прогнозов и оценок рынок с большим нетерпением будет ждать выхода сегодняшних официальных данных EIA по динамике запасов и добычи нефти в США, подчеркивает аналитик.



"AK&M" от 01.08.2018