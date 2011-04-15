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01/08/2018
10:42

Д.Трамп не дает рынкам абстрагироваться от темы торговых войн

Не успели мировые рынки успокоиться и даже возложить надежды на возобновление мирных торговых переговоров между США и Китаем, как Д.Трамп снова спровоцировал бегство от рисков. В попытке выровнять торговый баланса, одиозный республиканец задумался над повышением пошлин на китайские товары на 200 млрд долларов до 25% вместо ранее объявленных 10%. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.

Теперь инвесторы с волнением ждут ответной реакции Пекина, которая до настоящего времени всегда была зеркальной. Давление на фондовые площадки с этого фронта сдерживает корпоративная отчетность, которая пока все же остается в центре внимания. Так, после разнонаправленных торгов в Азии, европейские индексы открылись смешанно.

Нестабильный внешний фон сформировал условия для негативного старта сессии на российском фондовом рынке. РТС теряет 0.3%, отыгрывая открытие рубля резким гэпом вниз, который выглядит вполне оправданным, учитывая вчерашний обвал нефти, возобновление повсеместного спроса на доллар, завершение налогового периода и введение Евросоюзом санкций против ряда компаний РФ.

Последний фактор оказывает давление на отечественные активы в целом. Доллар/рубль открылась выше области 62.50 руб., и в условиях дальнейшего удешевления нефти вполне может пойти дальше в течение дня, хотя по мере приближения торгов заседания ФРС активность может замедлиться.

Европейские валюты подешевели накануне и остаются под небольшим давлением в среду. В ближайшей перспективе динамику основных пар могут оживить данные по деловой активности в производственном секторе Германии, Британии, еврозоны и США, подчеркивает аналитик.

"AK&M" от 01.08.2018
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