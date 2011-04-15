Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работавших в 2017 году пенсионеров

Пенсионный фонд России провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены. Перерасчет коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались страховые взносы. Об этом говорится в сообщении ПФР.



В отличие от традиционной индексации, при которой размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет пенсии происходит индивидуально и зависит от размера заработной платы пенсионера. Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235.74 руб. На проведение перерасчета страховых пенсий в бюджете ПФР в 2018 году предусмотрено 10.7 млрд руб.



В августе 2017 года ПФР провел перерасчет пенсий 11.8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки в результате перерасчета составил 169 руб.





"AK&M" от 01.08.2018