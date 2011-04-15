ГК "Самолёт" планирует IPO на Московской бирже на $250 млн

Группа компаний "Самолёт" рассматривает первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, в ходе которого может привлечь до $250 млн. Об этом сообщает издание Banki.ru.



"ГК "Самолёт"… наняла JPMorgan Chase & Co и российский "ВТБ Капитал" для организации первичного публичного размещения в IV квартале. В ходе размещения акций в Москве компания может привлечь до $250 млн", - рассказали осведомлённые источники.



Акционеры ГК "Самолёт" 30 июля одобрили возможное IPO, согласно данным Мосбиржи. Гендиректор и совладелец компании Игорь Евтушевский подтвердил, что компания изучает возможности первичного размещения акций, а также другие варианты привлечения средств.



Спешка с IPO может быть связана с принятием поправок к законодательству о долевом строительстве, направленных против нарушений в сфере долевого строительства жилья, отмечается в сообщении.



В июле в России вступили в силу поправки, ужесточающие правила долевого строительства. Застройщики жилья, привлекая деньги дольщиков, должны открыть расчётный счёт в уполномоченном банке для каждого строящегося объекта. Банки контролируют целевое расходование средств с такого счёта. Также девелоперы могут воспользоваться схемой с эскроу-счетами. В этом случае деньги граждан застройщик получит только после сдачи дома. С 1 июля 2019 года останется только схема с использованием эскроу-счетов.



Группа "Самолёт" - крупный девелопер в Московской области, существующий с 2012 года. Первый проект компания запустила в 2014 году, сейчас её земельный банк составляет около 17 млн кв. м.







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