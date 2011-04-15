Сибирская аграрная группа хочет приобрести 100% мясокомбината "Хороший вкус"

В ФАС России поступило ходатайство от АО "Сибирская Аграрная Группа" о приобретении 100% акций мясокомбината "Хороший вкус" в Екатеринбурге. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ - Урал".



В агрогруппе уточнили, что предметом возможной сделки станет имущественный комплекс и товарный знак "Хороший вкус". Приобретение мясокомбината позволит сибирской компании расширить географию продаж и увеличить объёмы производства.



Как рассказал "Ъ-Урал" гендиректор комбината "Хороший вкус" Михаил Смоляков, продажа была инициирована собственником. От дальнейших комментариев он воздержался. В Сибирской аграрной группе до завершения сделки ситуацию не комментируют.



Ранее в интервью "Ъ-Сибирь" гендиректор холдинга Андрей Тютюшев говорил, что рассматривает возможность покупки либо строительства мясоперерабатывающих мощностей на Урале.



Комбинат "Хороший вкус", основанный в 2002 году, является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Уральского региона с собственной розничной сетью (около 60 точек). Предприятие выпускает более 350 наименований мясных продуктов. Объём производства составляет до 60 т в сутки. В 2015 году на Екатеринбург приходилось 40% продаж продукции "Хорошего вкуса". В 2016 году активы мясокомбината оценивались в 765 млн руб., выручка составила 1.35 млрд руб. при чистой прибыли 158 тыс. руб. Основным владельцем компании считается председатель совета директоров Сергей Емельянов.



В состав Сибирской аграрной группы входит 10 производственных предприятий: пять свиноводческих комплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии, комбикормовые заводы в Асино и Красноярске, а также птицефабрика "Томская". В год мясокомбинаты холдинга производят 13 тыс. т колбас. По итогам 2017 года группа заняла седьмое место в рейтинге крупнейших российских производителей свинины. Общий объём производства - почти 129.8 тыс. т (3.4% в общем объёме производства свинины в России). Выручка группы от продаж по итогам 2016 года составила 5.7 млрд руб., чистая прибыль - 325.8 млн руб., чистые активы оцениваются в 3.8 млрд руб.



По мнению экспертов, продажа уральского мясокомбината не должна существенно повлиять на расклад сил на рынке сельхозпроизводителей.







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