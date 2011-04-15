МФК "Большевик" может остаться у Б.Минца после передачи O1 Properties

Многофункциональный комплекс (МФК) "Большевик" на Ленинградском проспекте (север Москвы) может остаться у Бориса Минца даже после того, как он передаст контроль над своей компанией O1 Properties другому собственнику. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказали три консультанта рынка недвижимости и один из контрагентов O1 Group - головной структуры O1 Properties.



"Новому собственнику перейдут не все активы O1 Properties. В частности, "Большевик" может остаться у Бориса Минца напрямую или перейти другой компании, подконтрольной бизнесмену", - такими сведениями располагают собеседники издания. В пресс-службе O1 Properties от комментариев отказались.



Напомним, о смене собственника O1 Properties стало известно весной 2018 года: в марте O1 Group заключила соглашение с Laysa Group (рекламный оператор ОАО "РЖД") о продаже своего пакета O1 Properties Ltd, но сделка не состоялась. Передача O1 Properties понадобилась из-за трудностей, возникших у Бориса Минца в связи с санацией банка "ФК Открытие", акционером которого он был до 2013 года.



В июне в ходе телефонной конференции менеджмент O1 Properties сообщил, что переговоры идут с несколькими претендентами, не назвав их. Пока структура собственности не изменилась: O1 Properties принадлежит O1 Group, основным владельцем которой является Б.Минц.



До того, как у O1 Properties появится новый собственник, господину Минцу предстоит договориться с держателями облигаций на $350 млн, так как по условиям выпуска при смене контролирующего акционера у кредиторов есть право потребовать досрочного погашения бумаг. 62.5% O1 Properties заложено концерну "Россиум" Романа Авдеева по кредиту на 25 млрд руб. Держатель долга уже нанял Riverstretch Trading & Investments для работы над структурированием возврата кредита. Известно, что Riverstretch действует в интересах "Роснефти", но в нефтяной компании это не комментируют. Связаться с Riverstretch Trading & Investments не удалось.



O1 Properties владеет и управляет портфелем из 15-ти готовых бизнес-центров в Москве общей арендопригодной площадью 584 тыс. кв. м. МФК "Большевик" (56 тыс. кв. м арендопригодной площади) объединяет бизнес-центр, жилые апартаменты, торговую и рекреационную зону и Музей русского импрессионизма, который основал Борис Минц.



O1 Properties покупала бывшую кондитерскую фабрику "Большевик" в 2012 году пополам с компанией Tactics Group Павла Шишкина, но в 2017 году Tactics Group продала свои 50% плюс одну акцию. Участники рынка тогда указывали, что пакет выкупила O1 Properties, к тому же у неё был опцион на 100% в ОАО "Большевик", на балансе которого в 2012 году был объект. В открытых источниках указывается, что у компании сейчас 50% в "Большевике".



По словам партнера Colliers International Станислава Бибика, офисная часть "Большевика" сейчас почти заполнена. "Вакансия достигает около 10% от арендопригодной площади введенных в эксплуатацию зданий", - поясняет он, добавляя, что комплекс частично достраивается. Общую стоимость МФК "Большевик" господин Бибик оценивает в 16-17 млрд руб.







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