Доходность вкладов продолжает снижаться, АСВ

Продолжается снижение доходности вкладов. По итогам I полугодия большая часть банков (87 из 100) понизили ставки. В 6 банках ставки повысились, в 7 - ставки остались на прежнем уровне. Об этом говорится в сообщении АСВ.



В отчётном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 1 п.п. до 5.4% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам уменьшились на 0.9 п.п. до 6.4%.



По оценкам АСВ, дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам может несколько замедлиться. При этом реальная доходность вкладов (по отношению к инфляции) будет оставаться положительной.



Объём средств населения в банках в I полугодии 2018 года увеличился на 3.9% до 26.992 трлн руб. Без влияния валютной переоценки вклады выросли на 2.1%. Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2018 года составила 482.7 млрд руб. (1.8% общего объема вкладов физических лиц), увеличившись в отчётном периоде на 5.1%.



Объём застрахованных средств в банках увеличился на 4.1% до 27.09 трлн руб.



Наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1.4 млн руб. - на 7.1% по сумме и на 7% по количеству счетов. Вклады от 1.4 млн до 3 млн руб. увеличились на 6.9% по сумме и на 7.3% по количеству счетов. Сбережения свыше 3 млн руб. выросли на 6.6% по сумме, и на 9% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. увеличились на 2.2% по сумме и на 1.8% по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 3.7% по сумме, при этом количество счетов выросло на 0.5%.



По итогам I полугодия доля вкладов в диапазоне от 1 млн до 1.4 млн руб. увеличилась с 11.9 до 12.2%. Доля вкладов от 1.4 млн до 3 млн руб. выросла с 9.7 до 9.9%. Вклады свыше 3 млн руб. увеличили свою долю с 31.5 до 32.2%. Доля вкладов от 100 тыс. до 1 млн руб. снизилась с 37.8 до 37.1%, вкладов до 100 тыс. руб. - с 9.2 до 8.5%.



Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 июля 2018 года составил 168.8 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 6.1%.





AK&M Антикризис