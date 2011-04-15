Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам. Об этом говорится в сообщении банка.



Снижение ставок составило 0.2-1.2 п. п. по сравнению с базовыми условиями. Максимальное снижение ставок коснулось кредитов на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб. для клиентов, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке. Минимальная ставка в рамках акции - 11.7%.



За 6 месяцев 2018 года Сбербанк выдал кредитов на рекордные 714 млрд руб.. Это на 74 % больше, чем за 6 месяцев 2017 года и превышает показатели выдач за аналогичные периоды всех предыдущих лет".



Срок действия акции - с 1 августа 2018 года по 14 октября 2018 года.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.







"AK&M" от 01.08.2018