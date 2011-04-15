Минтранс не поддерживает реконструкцию автодороги Джубга-Сочи

Минтранс не поддерживает реконструкцию в настоящее время автодороги Джубга-Сочи (А-147). Как говорится в сообщении министерства, предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это чрезвычайно капиталоёмкий проект. В нынешних ценах его реализация оценивается не менее чем в 1.6 трлн руб.



"Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны", - подчеркивает Минтранс.





"AK&M" от 01.08.2018