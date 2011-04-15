Группа PPF завершила покупку активов Telenor в странах Центральной и Восточной Европы

Группа PPF сообщила, что после получения всех необходимых разрешительных документов от соответствующих регуляторов, а также после окончания всех остальных необходимых процедур, завершился процесс приобретения активов телекоммуникационной компании Telenor в таких странах Центральной и Восточной Европы, как Венгрия, Болгария, Черногория и Сербия. Об этом говорится в сообщении компании.



После завершения сделки Группа PPF приобретает полный контроль над оператором мобильной связи Telenor в данных странах.



Общая сумма сделки составила 2.8 млрд евро, на основании enterprise value. Группа PPF обеспечила ее финансирование посредством синдицированного кредита. Таким образом, в телекоммуникационном секторе Центральной и Восточной Европы произошла самая крупная сделка, начиная с 2011 года.



Группа PPF - крупнейшая частная инвестиционная группа в Центральной и Восточной Европе, управляющая активами стоимостью около 35 млрд евро. PPF инвестирует в различные отрасли экономики, в том числе банковский сектор, потребительское кредитование, недвижимость, добычу полезных ископаемых и телекоммуникации.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"