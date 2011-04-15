Росжелдорпроект получил разрешение ФАС на покупку 70% капитала компании "Стальэнерго"

ФАС России удовлетворила ходатайство АО "Росжелдорпроект" о приобретении 70% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации ООО "Компания "Стальэнерго". Об этом говорится в сообщении службы.



Ходатайство было подано 15 мая. ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции.



Основной вид деятельности ООО "Компания "Стальэнерго" - производство радиоэлектронных средств связи.



ОАО "Росжелдорпроект" (ИНН 7708587910, дочернее общество ОАО "РЖД"), является крупнейшей российской компанией, выполняющей проектно-изыскательские работы для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов железнодорожной, промышленной, социально-культурной, жилищной сферы и коммерческой недвижимости. Росжелдорпроект выполняет весь комплекс проектных работ, начиная от создания идеи, предпроектной проработки, сбора исходных данных, бизнес-планирования и заканчивая организацией строительства, осуществлением авторского надзора.



"AK&M" от 01.08.2018