Пассажиропоток РЖД в январе-июле вырос на 3.2% до 653.5 млн

Пассажиропоток ОАО "РЖД" в январе-июле 2018 года вырос на 3.2% до 653.5 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В пригородном сообщении было перевезено 590.7 млн пассажиров (+2.6%), в дальнем - 62.8 млн (+8.6%). Пассажирооборот увеличился на 5% до 72.5 млрд пассажирокилометров.



Объём пассажирских перевозок в июле 2018 года составил 105.2 млн, увеличившись на 1.8% по сравнению с июлем 2017 года. Пассажирооборот вырос на 2.8%, составив 16.5 млрд пассажирокилометров.



По Московскому центральному кольцу (МЦК) с начала 2018 года было перевезено более 70.7 млн пассажиров. В том числе в июле электропоездами "Ласточка" воспользовались почти 10.2 млн человек. Напомним, рекордное количество пассажиров в сутки на МЦК со дня его открытия было перевезено 16 мая 2018 года - 449.818 тыс.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.







"AK&M" от 01.08.2018