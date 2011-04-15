Japan Tobacco завершила покупку "Донского табака"

Японская корпорация Japan Tobacco (JT) закрыла сделку по покупке российского производителя АО "Донской табак". Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы JT.



"JT Group завершила приобретение "Донского табака" вчера по местному российскому времени. Договорённость о продаже была объявлена 16 марта 2018 года", - сообщили в Japan Tobacco 31 июля. Стоимость сделки оценивается в $1.6 млрд (90 млрд руб.).



Согласно требованиям Федеральной антимонопольной службы России, JTI должна будет отчитываться об объёмах и ценах на продукцию в случае их роста или сокращения более чем на 10%. Также корпорация не должна препятствовать другим компаниям в выходе на рынок, необоснованно сокращать или прекращать производство табачной продукции.



АО "Донской табак" (ИНН 6163012571) основано в 1857 году и является крупным производителем табачных изделий с рыночной долей в 9.4%. Производственный комплекс компании расположен в Ростове-на-Дону. "Донской табак" является головной компанией табачного бизнес-комплекса многоотраслевого холдинга "Группа Агроком". Компания поставляет продукцию во все регионы России, а также на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.





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