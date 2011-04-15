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01/08/2018
17:52

Немецкая Ekosem-Agrar готовится к IPO

Немецкая Ekosem-Agrar - владелец российского агрохолдинга "ЭкоНива" - начала подготовку к IPO. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы компании.

Ekosem-Agrar объявила о преобразовании в акционерное общество в связи с началом процесса подготовки выхода на биржу.

Одним из владельцев Ekosem-Agrar является немецкий предприниматель Штефан Дюрр, который в 1994 году создал "ЭкоНиву" в России.

В настоящее время "ЭкоНива" является одним из крупнейших в России производителей молока. Сельхозпредприятия "ЭкоНива - АПК" работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади более 385.7 га (по данным на 1 июля 2018 года).

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Дюрра, пока неизвестно, где будет размещаться компания - в Германии или в России.

"Эконива" - крупнейший в России производитель сырого молока, управляет фермами с 27.4 тыс. голов дойного стада. По данным материнской компании Ekosem-Agrar GmbH, в 2016 году холдинг произвёл 220 тыс. т молока. Выручка "Эконивы" за тот же год достигла 118.7 млн евро, EBITDA - 50 млн евро.




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