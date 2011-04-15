Правкомисия одобрила изменение порядка техосмотра автомобилей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проекты федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность. Предлагается усиление административной и уголовной ответственности участников системы технического осмотра.



Первый законопроект предлагает ввести фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра транспортного средства, что позволит достоверно устанавливать факт проведения техосмотра. Предусматривается также государственный контроль за соблюдением операторами технического осмотра установленных требований к проведению техосмотра транспортных средств.



Предлагается также установить возможность оформления диагностической карты в виде электронного документа и её подписания квалифицированной электронной подписью технического эксперта, осуществлявшего процедуру технического диагностирования транспортного средства.



Определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра. Предусматривается установление пропускной способности пункта техосмотра на основании определённого оператором техосмотра значения пропускной способности. Пропускная способность пункта техосмотра будет рассчитываться по специальной методике, утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Последующую проверку правильности таких расчётов в отношении пунктов техосмотра предлагается возложить на Российский союз автостраховщиков.



Второй законопроект предусматривает усиление административной ответственности всех участников системы техосмотра. В частности, в целях усиления ответственности технических экспертов предусмотрена возможность назначения им административного наказания в виде дисквалификации. Одновременно на технических экспертов распространяется ответственность за оформление диагностической карты на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, в отношении которого техосмотр в действительности не проведён или при проведении техосмотра которого выявлено несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности. Также на технических экспертов распространяется ответственность за передачу в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра сведений о проведении техосмотра транспортного средства, в отношении которого техосмотр не проводился.



Законопроектом также уточняется состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, в отношении которого в установленном порядке не оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Размер административного штрафа за такое правонарушение предлагается повысить.



Предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра, а также за проведение технического диагностирования транспортных средств при техосмотре лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре операторов технического осмотра, либо не уполномоченным на проведение технического диагностирования соответствующей категории транспортных средств, либо не уполномоченным на техническое диагностирование в конкретном пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии.



Третий законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра. Введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения техосмотра автомобиля.



"AK&M" от 01.08.2018