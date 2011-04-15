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01/08/2018
18:29

Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн руб.

Портфель кредитов наличными розничного бизнеса ВТБ с начала года вырос на 8.7%, превысив отметку в 1 трлн руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Всего за первое полугодие 2018 года ВТБ выдал свыше 700 тыс. таких кредитов на сумму более 400 млрд руб. Этот результат на 32% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. На сегодняшний день около 3 млн клиентов банка пользуются данным продуктом. Чаще всего займы оформляются на рефинансирование задолженности в сторонних банках, ремонт и организацию путешествий в сезон отпусков.

В настоящее время минимальная ставка по кредиту наличными в ВТБ (до 5 млн руб. сроком не более 7 лет) составляет 12.5%. В рамках рефинансирования и программы "Ипотечный бонус" кредиты также доступны от 12.5% годовых.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 01.08.2018
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