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01/08/2018
16:29

Недельная инфляция в РФ была нулевой

Инфляция в РФ за неделю, с 17 по 23 июля 2018 года, была нулевой, с начала года составила 2.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 1%, куры - на 0.6%, свинина - на 0.3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1.1%, крупа гречневая - на 0.2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.6%, при этом капуста белокочанная стала дешевле на 6.3%, огурцы и помидоры - на 4.4%, картофель - на 2.2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0.2-0.4%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0.4%.


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