Роскачество проверило арбузы

Роскачество завершило первый этап спецпроекта, посвященного проверке одной из любимых сезонных ягод в России. Об этом говорится в сообщении системы.



Эксперты разобрались, можно ли есть ранние арбузы, накачивают ли ягоды нитратами и пестицидами, а также проверили бахчевые у дороги.



Для участия в исследовании эксперты закупили арбузы в разных точках продаж: в супермаркете, на рынке, на развалах и даже с машины. Арбузы были проверены по рекордному количеству показателей качества и безопасности - 174, среди которых самая объемная часть исследования была отведена проверке на пестициды (148 параметров). В лабораторных условиях эксперты проверили безопасность арбузов, в том числе наличие в них токсинов и тяжелых металлов, дрожжей и плесени, а также заражений (мозаичная болезнь арбуза, серая гниль, оливковая пятнистость, пероноспороз, антрокноз).



По запросу "накачанный арбуз" "Яндекс" выдает 16 млн результатов. Чаще всего в этих материалах речь идет о "накачке" нитратами, сахарами и селитрой. Мнения форумчан сходятся на том, что накачивают арбузы с помощью шприца. Но очевидно, что это миф: как только в арбузе появится прокол от шприца, то есть "рана", он начнет гнить. Ни бахчеводам, ни продавцам гнилые арбузы не нужны. Кроме того, на бахче количество арбузов может превосходить 20 тыс., сложно представить, как их будут вручную накачивать глубокой ночью, подчеркивается в сообщении.



Нитратам эксперты уделили отдельное внимание. Чтобы проверить распространенное среди потребителей мнение, что все арбузы "накачаны" вредными веществами, эксперты провели проверку нитратов сразу в двух лучших лабораториях. Результаты испытаний полностью совпали: ни в одном из арбузов количество нитратов не превышало допустимой концентрации. То есть ни в супермаркете, ни на рынке, ни в торговой точке у дороги эксперты Роскачества "нитратный" арбуз в этом сезоне не нашли.



Роскачество традиционно в соответствии с утвержденными регламентами провело сенсорное исследование вкуса арбузов (дегустацию). Профессиональными аттестованными дегустаторами были оценены органолептические свойства арбузов: к вкусу, цвету, запаху и консистенции ягод замечаний не возникло. А чтобы определить зрелость арбузов, эксперты Роскачества оценили количество растворимых сухих веществ в мякоти: глюкозы, фруктозы и сахарозы. Согласно ГОСТ ISO 2173-2013 на продукты переработки фруктов и овощей, массовая доля сухих веществ в сладком и спелом арбузе не должна быть менее 11% (средняя сладость арбуза от 11 до 12%, высокая - 14%). По итогам исследования ни один исследованный ранний арбуз не достиг минимального показателя зрелости. Самыми спелыми июньскими арбузами оказались ягоды с развала (10.8%) и из машины (9.5%), а самыми неспелыми - из супермаркета (9%). Данные показатели характеризуются либо ранним сортом арбуза, либо его недозрелостью.



Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова отмечает: "Результаты исследования Роскачества свидетельствуют о том, что значимых проблем с безопасностью у ранних арбузов нет. Однако потребитель должен быть готов к тому, что вкус у ранних арбузов не такой сладкий и насыщенный, как у более поздних сортов - в начале лета ягоды могут быть недозревшими и, соответственно, не такими сладкими, как в конце августа и начале сентября".



Что касается качества ранних арбузов, эксперты детально оценили их внешний вид (плоды должны быть целыми, с окраской и блеском корки, однородные по форме и окраске, без повреждений, зубцов и трещин). Только один арбуз, приобретенный в машине, не соответствовал должному внешнему виду - были обнаружены плоды с трещиной, дефектами коры и побитостью.



Второй этап исследования Роскачества (испытания поздних арбузов) пройдет в августе - по аналогии с первым этапом эксперты возьмут разные арбузы из разных точек реализации и сравнят их в лабораторных условиях.



"AK&M" от 01.08.2018