Туристам ограничили посещение острова Пасхи

Власти Чили с 1 августа ужесточили условия посещения и пребывания туристов на о.Пасхи, известном своими гигантскими каменными истуканами. Об этом говорится в сообщении АТОР.



Несмотря на свое изолированное расположение - около 3.5 тыс. км от побережья Чили, остров Пасхи, расположенный в юго-восточной части Тихого океана, является популярным туристическим направлением благодаря "коллекции" из 900 каменных статуй моаи, в которых, по поверьям местных жителей, заключена сверхъестественная сила. Площадь острова, который на местном наречии называется Рапануи, составляет 163.6 кв. км. В 1995 году Национальный парк острова Пасхи стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Поскольку остров считается "местом силы", количество визитеров здесь постоянно растет. Многие из иностранных туристов стремятся остаться на острове подольше: официальный срок пребывания давал такое право на срок до 90 дней. Однако "пришельцы" пагубно влияют на местную среду и экологию, пытаясь внедрить "свои обычаи и культуру".



Как заявил местный мэр Педро Эдмундс, "иностранцы уже захватили остров". По последней переписи в 2017 году на острове Пасхи проживало 7.75 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем несколько десятилетий назад. По оценке мэра, для острова слишком много и 3 тыс. человек населения.



По этим причинам чилийские власти решили ограничить пребывание туристов на острове Пасхи. Во-первых, в три раза - с 90 до 30 дней - сокращен срок, в течение которого туристы (как сами чилийцы, так и иностранцы) могут проживать на острове.



Во-вторых, по прибытии туристы должны будут предоставить местной администрации документы о бронировании своего отеля, обратный билет или приглашение от резидента. Будут также введены и лимиты на количество посетителей на острове, хотя этот показатель еще не утвержден.



По мнению туроператоров, ограничения мало повлияют на российских туристов. Чили по причине отсутствия прямых перелетов не является массовым направлением на российском рынке. В силу высокой стоимости туров - от $5 тыс. до $10 тыс. в - в Чили и на о.Пасхи в частности едут или индивидуальные туристы, бронирующие туры с помощью туроператоров, или самостоятельные путешественники.





"AK&M" от 01.08.2018