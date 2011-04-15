В России утверждены новые стандарты для литий-ионных аккумуляторов

При поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО разработаны и утверждены три новых стандарта, касающиеся литий-ионных аккумуляторов для систем накопления электрической энергии и электромобилей. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



Речь идет о ГОСТах: ГОСТ Р 58152-2018 "Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 3. Требования безопасности"; ГОСТ Р 58092.5.1-2018 "Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Общие требования"; ГОСТ Р 58092.1-2018 "Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Термины и определения".



Предложения по разработке национальных стандартов по системам накопления энергии подготовлены рабочей группой при участии Фонда инфраструктурных и образовательных программ, инновационных компаний наноиндустрии - "Лиотех-Инновации", "Системы накопления энергии", других представителей профессионального сообщества, а также Центра стандартизации в инновационной сфере (ВНИИНМАШ).



Стандарты разработаны в рамках "Программы стандартизации в наноиндустрии", реализуемой Фондом инфраструктурных и образовательных программ совместно с Росстандартом. Они позволят вывести на рынок новую продукцию в сфере систем накопления электрической энергии ведущих отечественных предприятий, занимающихся разработкой, изготовлением, проектированием, поставкой, испытаниями, монтажом и наладкой, эксплуатацией СНЭЭ и литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2018 года составила 0.7 млрд руб. по сравнению с убытком 3.442 млрд руб. за I квартал 2017 года. Выручка составила 3.8 млрд руб., что в 3.6 раза больше сопоставимого показателя за аналогичный период прошлого года - 1.043 млрд руб. Валовая прибыль за отчётный период выросла в 3.5 раза и составила 3.3 млрд руб. против 923.349 млн руб.



Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб.



АО "РОСНАНО" за I полугодие 2018 получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1.4 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 6 млрд руб., получена валовая прибыль в размере 3.4 млрд руб. Поступления от инвестиционной деятельности РОСНАНО составили более 4 млрд против 2.3 млрд руб. в аналогичном периоде 2017 года за счет продажи долей в капитале портфельных компаний РОСНАНО, а также от распределения доходов ряда зарубежных проектов. Управленческие расходы сократились на 26% до 1.9 млрд руб., в том числе за счет снижения комиссии за управление выплаченной УК "РОСНАНО".



"AK&M" от 01.08.2018