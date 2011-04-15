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01/08/2018
18:05

"Газпром нефть" создала "дочку" - "Технологический центр Бажен"

ПАО "Газпром нефть" создало в Ханты-Мансийском автономном округе дочернее общество ООО "Технологический центр Бажен", главной задачей которого станет формирование комплекса коммерчески эффективных российских технологий для освоения баженовской свиты. Об этом говорится в сообщении компании.

Портфель активов нового юридического лица будет сформирован из лицензионных участков (ЛУ), находящихся сейчас на балансе компании "Газпромнефть-Хантос", и имеющих хорошие перспективы работы с запасами баженовского горизонта. Баженовский кластер составят Пальяновская площадь Красноленинского месторождения, пять лицензионных участков Няганской группы и три участка Салымского месторождения.

Поиск методов разработки трудноизвлекаемой нефти в России - один из стратегических приоритетов "Газпром нефти". Проект разработки комплекса отечественных технологий эффективного освоения баженовской свиты, реализацию которого инициировала компания, в мае 2017 года получил статус национального. В его рамках формируется пул нефтяных компаний, научно-исследовательских и сервисных организаций, производителей промышленного оборудования, заинтересованных в решении задачи.

На сегодня проект "Бажен" насчитывает более 20 партнеров-участников. "Газпром нефть" планирует инвестировать в его реализацию порядка 7.5 млрд руб, рассчитывая начать коммерческую добычу баженовской нефти уже в 2025 году.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

"AK&M" от 01.08.2018
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