ЛУКОЙЛ начал выпуск битумов нового поколения

ПАО "ЛУКОЙЛ" приступило к выпуску полимер-модифицированных битумных материалов. Об этом говорится в сообщении компании.



Новые продукты адаптированы к инновационной технологии Superpave, позволяющей создавать дорожные покрытия повышенной прочности c учетом различных климатических условий и транспортных нагрузок.



Полимер-модифицированные продукты были разработаны научно-исследовательским центром ООО "ЛЛК-Интернешнл" (100% дочернее предприятие ЛУКОЙЛа). Сегодня при участии специалистов центра уже создано более 20 видов битумных материалов нового поколения.



На всех профильных производственных площадках ЛУКОЙЛа - в Перми, Волгограде и Нижнем Новгороде - освоено производство нефтяных битумов по современному отраслевому стандарту ГОСТ 33133-2014. С началом выпуска полимер-модифицированных битумов ЛУКОЙЛ предоставит предприятиям дорожной отрасли портфель продуктов, соответствующий самым строгим международным стандартам, что позволит обеспечить принципиально новый уровень качества дорожного покрытия.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



"AK&M" от 01.08.2018