Японская почта пойдет транзитом через Россию

В развитие соглашения между ФГУП "Почта России" и "Почтой Японии", подписанного в рамках ПМЭФ-2018, с августа 2018 года наземные международные почтовые отправления из Японии в страны Европы будут доставляться по регулярному транзитному маршруту через территорию Российской Федерации с использованием транспортных возможностей "Почты России"; ключевой составляющей маршрута доставки станет транссибирская железнодорожная перевозка в почтовых вагонах. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Перевозка по основной части территории России будет осуществляться собственным поездом "Почты России", ежедневно курсирующим по маршруту Владивосток - Москва.



В августе 2018 года на еженедельной основе будет запущена доставка почтовых отправлений из Японии транзитом через Россию в 13 европейских стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швейцарию. Средний срок доставки от места международного почтового обмена во Владивостоке до передачи почтовому оператору в стране назначения составит от 11 до 15 дней, включая 8 суток доставки на собственном ежедневном поезде "Почты России" Владивосток - Москва.



На сегодняшний день наземная доставка из Японии в европейские страны занимает 2-3 месяца. Планируется, что партнерство "Почты России" с "Почтой Японии" позволит в два раза сократить этот срок.



Напомним, что 26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в рамках ПМЭФ-2018, генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов и президент-исполнительный директор Japan Post Holdings Co., Ltd. Масацугу Нагато заключили соглашение о развитии сотрудничества в области почтовой связи.



Помимо организации наземного транзита, соглашение подразумевает расширение взаимодействия почтовых операторов России и Японии в сфере совершенствования технологии доставки почты, повышения степени применения ИТ технологий в области клиентских взаимоотношений, увеличения продаж и развития электронной коммерции.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8.1% и составила 178.1 млрд руб. против 164.8 млрд руб. в 2016 году. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% до 77.8 млрд руб. с 76 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса - на 21% до 48.9 млрд руб. с 40.6 млрд руб., выручка от финансового бизнеса - на 4% до 48.3 млрд руб. с 46.5 млрд руб. Фактическая чистая прибыль "Почты России" на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн руб.



В 2017 году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приёма посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.



"AK&M" от 01.08.2018