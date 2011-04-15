Дайджест газеты "Ведомости" от 2 августа 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 2 августа 2018 года.









БУМАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Строительные власти Московского региона в июне работали как печатный станок: выдано на порядок больше разрешений, чем обычно.



В июне в Московской области было выдано 216 разрешений на строительство жилья, а в мае застройщики получили всего 16 разрешений, рассказал "Ведомостям" представитель областного правительства. Если по разрешениям, выданным за пять месяцев, в январе - мае, можно построить 1,23 млн кв. м, то по июньским - более 6 млн кв. м.



Для сравнения: в первом полугодии прошлого года подмосковные власти выдали всего 76 разрешений на 1,3 млн кв. м жилья.



Схожая ситуация и в Москве: в июне застройщики получили 132 разрешения, с начала года - в среднем 13-15 в месяц. "С 1 июля 2018 г. мы вступили в новую эпоху рынка недвижимости, и многие застройщики торопились получить разрешения на строительство до этой даты", - объясняют они.





МЫ ДЕЛИЛИ ТРИЛЛИОН



Российские нефтяники получили порядка 1 трлн руб. дополнительных доходов от роста цен на нефть - эксперты ждут, что они поделятся с акционерами, и прогнозируют рост дивидендной доходности в ближайшие годы.



Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 1,8 млн барр. в сутки сделала свое дело: запасы нефти за последние полтора года сократились до средних за пять лет, цена на нефть выросла, а в мае этого года почти приблизилась к $80 за 1 барр. Теперь инвесторы присматриваются к нефтедобывающим компаниям, особенно российским. С начала 2018 г. их капитализация выросла на 30-45%, следует из данных Московской биржи. Помог этому слабый рубль и высокие внутренние цены на нефть (выросли с начала года на 17% до исторических максимумов).





ТУРЕЦКИЙ ПОТОК РОССИЯН



Турция в этом году приняла рекордное количество россиян. Прочие летние направления растут в 2 раза медленнее, чем ожидалось.



2,5 млн российских туристов прилетело в Анталью в январе - июле, отчитался местный аэропорт. Это рекордный за последние пять лет показатель, а более ранней статистики нет. В Анталью прилетает 80-90% туристов, выбравших отдых в Турции. По данным Росстата, за весь 2017 год курорт посетило 4,5 млн российских туристов.



В нынешнем году в сравнении с прошлым у "Библиоглобуса" продажи путевок в Турцию выросли на 59%, у Tez Tour - на 30%, у онлайн-сервиса Level.Travel - на 68%, рассказали их представители.



Туристическая привлекательность Турции для россиян стремительно растет второй год подряд.





КАЗИНО ПРОИГРЫВАЮТ В ОПЦИОНЫ



Торговать бинарными опционами можно будет только в легальных казино: Минфин предложил считать эти сделки азартной игрой и ограничить законом.



Краткосрочные сделки с производными финансовыми инструментами (ПФИ), в которых второй стороной выступают физлица, будут отнесены к азартным играм. Соответствующие поправки в закон о рынке ценных бумаг подготовил Минфин (документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности).



Под азартные игры такие сделки попадут при условии, что срок исполнения по ним не превышает трех дней и заключены они были не на бирже и не через форекс-дилеров. Поправки направлены против организации азартных игр под видом бинарных опционов, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. Покупатель бинарного опциона делает прогноз на то, как изменится цена базового актива за определенный срок, и либо получает фиксированный доход, либо несет убыток на размер стоимости опциона.





ЗАБРАЛ. ВЫЛЕЧИЛ. ПРОДАЛ



ЦБ готовится продать первый из санированных им банков - Азиатско-Тихоокеанский. Вернуть все, что потрачено на его лечение, не удастся, признает регулятор.



Санированный Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) Центробанка Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) не войдет ни в одну из крупных санируемых групп, а будет выставлен на продажу в сентябре, объявил зампред ЦБ Василий Поздышев.



Если есть возможность после финансового оздоровления банк продать и не держать его на балансе ЦБ, регулятор будет стараться это делать, сказал Поздышев в ответ на вопрос о том, почему ЦБ решил не присоединять АТБ к "ФК Открытие". Тот уже достаточно крупная структура, продать значительную долю которой не так просто, отметил он (банк на запрос не ответил).





ПРОВЕРКИ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА



По данным Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Санкт-Петербурге, более 60% всех планово проверенных в 2017 г. юридических лиц - это муниципальные, региональные и федеральные организации. Это значит, что бесконечные проверки, чреватые штрафами, блокируют не только и не столько бизнес, т. е. экономическое развитие страны, сколько работу муниципальных органов, т. е. производство того, что называется общественным благом, а значит, негативно влияют на жизнь каждого из нас.



Есть два положения, которые многим согражданам кажутся более или менее очевидными. Первое - муниципальная власть не справляется со своими задачами. Второе - это объясняется тем, что муниципальные служащие непрофессиональны и/или коррумпированы.





ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ



Все чаще компании становятся жертвами "призраков": перспективные кандидаты на вакансии успешно выдерживают все собеседования и тесты, а потом исчезают без следа.



Кошмарный сон искателей работы - после нескольких собеседований не получить никакой обратной связи от нанимателя. Многие жалуются на такое поведение работодателей. Двое коллег рассказали, что столкнулись с внезапным и загадочным молчанием компаний: один прошел два собеседования, после чего наниматель пропал без вести, а другой - три собеседования. Но в последнее время сценарий сменился на противоположный. Компании, набирающие персонал, находят кандидатов, те благополучно выдерживают собеседования и проверку анкетных данных. Компания делает им официальное предложение о работе, а потом кандидаты внезапно прекращают общение либо исчезают уже после того, как соглашаются занять место.











Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 02.08.2018