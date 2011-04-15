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02/08/2018
11:08

Издательский дом Hearst Shkulev Media приобрёл площадку "МЛСН.ру"

Издательский дом Hearst Shkulev Media (HSM) начал консолидировать региональные сайты по поиску недвижимости. Как сообщает газета "КоммерсантЪ", структуры компании приобрели площадку "МЛСН.ру", которая работает в Омске, Новосибирске, Казани, Краснодаре и Москве.

Владельцами ООО "МЛСН", которому принадлежит сайт, стали входящие в HSM ООО "Н1 Технологии" (99%) и ООО "Н1.ру" (1%). Ранее 55% долей компании принадлежало Евгению Дорожкину, 15% - Александру Байбарацкому и 30% - директору Hearst Shkulev Digital Сергею Астапенко.

Сделка была безденежной, сообщил "Ъ" С.Астапенко: по её условиям владельцы "МЛСН.ру" получили доли в крупном региональном классифайде HSM - N1.ru. В частности, Евгений Дорожкин получил 4.04% ООО "Н1.ру", Сергей Астапенко - 2.2%, Александр Байбарацкий - 1.1%. 92.66% компании владеет зарегистрированная в Нидерландах Hearst Shkulev Digital Regional Network.

С.Астапенко рассказал, что ранее Hearst Shkulev Digital развивала направление классифайдов, покупая региональные сайты по поиску работы, нынешняя же сделка усилит позиции компании в сегменте недвижимости. В 2017 году HSM передал "Яндексу" свои автоклассифайды, а в январе 2018 года объявил о покупке у уральского холдинга Larixon Jobs Network сети региональных сайтов для поиска работы, которые затем вошли в принадлежащий HSM проект "Зарплата.ру". По оценкам собеседников издания, сумма сделки тогда могла превысить 500 млн руб.

В ближайшие несколько лет "МЛСН.ру" может быть интегрирован в N1.ru, говорит С.Астапенко. По его словам, аудитория площадок практически не пересекается, поскольку они популярны в разных городах. У "МЛСН.ру" сильные позиции в Омске, где сайт занимает около 50% рынка объявлений о недвижимости, если рассчитывать по трафику. Совокупная аудитория "МЛСН.ру" достигает 240 тыс. посетителей в месяц. По данным Mediascope за июнь 2018 года, общая аудитория интернет-активов HSM (измеряются 33 сайта) достигает 13.2 млн человек, N1.ru - 395.5 тыс.

На рынке классифайдов осталось не так много региональных игроков, поэтому в дальнейшем Hearst Shkulev Digital планирует развивать это направление не через консолидацию, а создавая новые сервисы, говорит Сергей Астапенко. Например, холдинг думает о запуске новой площадки по выбору недвижимости, которая позволит оценивать не только квартиры, но и расположение дома, инфраструктуру и дорожную ситуацию.



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