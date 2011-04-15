Банк "Восточный" и Совкомбанк интересуются покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк "Восточный" и ПАО "Совкомбанк" интересуются покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказал источник на банковском рынке и подтвердил собеседник, близкий к банку.



Интерес "Восточного" легко объясним - АТБ работает на Дальнем Востоке и в Сибири, у банка наработаны существенные компетенции и клиентская база в этих специфичных регионах. Таким образом, географически его бизнес близок к бизнесу "Восточного".



По словам источника издания на банковском рынке, интерес к сделке проявляет также Совкомбанк - заметный игрок на рынке M&A. При этом все собеседники "Ъ" признают, что приобрести АТБ будет сложно как "Восточному", так и Совкомбанку из-за отсутствия свободных средств. Совкомбанку к тому же предстоит завершить присоединение Росевробанка.



В пресс-службе "Восточного" сообщили, что не комментируют сделки, а в пресс-службе Совкомбанка отказались от комментариев.



Азиатско-Тихоокеанский банк - крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока. По итогам первого полугодия он занимал 63-е место с нетто-активами свыше 112 млрд руб. По оценке ЦБ, у банка свыше 800 тыс. клиентов - физлиц, а также более 20 тыс. клиентов - юрлиц. В июле 2016 года АТБ закрыл сделку по приобретению банка М2М, в число акционеров которого входили экс-владелец "Азбуки вкуса" Андрей Вдовин и члены его семьи. В декабре 2016 года у банка М2М была отозвана лицензия, а в конце апреля 2018 года ЦБ начал санировать сам АТБ через Фонд консолидации банковского сектора. Продажа АТБ станет первой в истории фонда.



Зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что финансовое оздоровление АТБ будет завершено в августе. Банку России предстоит докапитализировать финансовую организацию примерно на 10 млрд руб., в том числе чтобы закрыть дыру в капитале на 2.5 млрд руб. В сентябре банк будет выставлен на продажу на конкурсной основе.



Ситуацию осложняет то обстоятельство, что бывшие собственники кредитной организации привлекали средства клиентов через продажу векселей Финансово-торговой компанией на сумму свыше 4 млрд руб. Выплаты по векселям уже не производятся, поэтому их держатели обращаются в суды. По словам Василия Поздышева, регулятору придется компенсировать покупателю и убытки, которые он понесёт, если банк проиграет суды. Сам ЦБ намерен взыскать свои потери с бывших собственников банка.



Впрочем, эксперты сомневаются, что ЦБ удастся продать банк за один капитал. Как считает старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов, капитал банка при продаже будет составлять 7-8 млрд руб., но ЦБ удастся продать его лишь с дисконтом.









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