IT-компания Acronis приобрела болгарскую T-Soft

Компания Acronis приобрела болгарскую T-Soft, которая занимается разработкой и тестированием программного обеспечения. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Acronis.



Детали сделки стороны не раскрывают. Планируется, что T-Soft сменит название на Acronis Bulgaria. На её базе Acronis планирует нарастить присутствие в Европе. Компания также намерена в ближайшие 3 года инвестировать $50 млн в свой исследовательский центр в Софии и расширить его до 300 инженеров.



Acronis, основанная Сергеем Белоусовым, занимается разработками в сферах резервного копирования, противодействия программам-вымогателям, аварийного восстановления, хранения, а также корпоративных решений для синхронизации файлов и совместной работы. Помимо Болгарии, у Acronis есть центры исследований и разработок в Сингапуре, Швейцарии, США и России.



По данным Stratistics MRC, мировой рынок резервного копирования и восстановления данных в 2017 году составил около $6.98 млрд, а к 2026 году достигнет $18.21 млрд. Рынок удалённого резервного копирования больше и растёт быстрее: по оценке Research and Markets, в 2017 году он составил $21.7 млрд, а к 2024 году достигнет $190.5 млрд.



Основной актив, который покупает Acronis, - команда T-Soft, считает директор по работе с портфельными компаниями Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев. По его мнению, такой шаг логичен: на сбор аналогичной команды инженеров можно потратить в несколько раз больше денег и времени. То, что дело происходит в Восточной Европе, значительно снижает стоимость такой команды, отмечает он.



"Это приобретение не может напрямую значительно увеличить продажи Acronis в Европе, так как T-Soft вряд ли работала с конечными заказчиками того же спектра, а значит, Acronis не получит дополнительную клиентскую базу. Но с точки зрения позиционирования компании как международной это важный шаг, так как крупным клиентам в Европе важно наличие местных центров разработки", - отметил эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум.





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