Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/08/2018
12:01

IT-компания Acronis приобрела болгарскую T-Soft

Компания Acronis приобрела болгарскую T-Soft, которая занимается разработкой и тестированием программного обеспечения. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Acronis.

Детали сделки стороны не раскрывают. Планируется, что T-Soft сменит название на Acronis Bulgaria. На её базе Acronis планирует нарастить присутствие в Европе. Компания также намерена в ближайшие 3 года инвестировать $50 млн в свой исследовательский центр в Софии и расширить его до 300 инженеров.

Acronis, основанная Сергеем Белоусовым, занимается разработками в сферах резервного копирования, противодействия программам-вымогателям, аварийного восстановления, хранения, а также корпоративных решений для синхронизации файлов и совместной работы. Помимо Болгарии, у Acronis есть центры исследований и разработок в Сингапуре, Швейцарии, США и России.

По данным Stratistics MRC, мировой рынок резервного копирования и восстановления данных в 2017 году составил около $6.98 млрд, а к 2026 году достигнет $18.21 млрд. Рынок удалённого резервного копирования больше и растёт быстрее: по оценке Research and Markets, в 2017 году он составил $21.7 млрд, а к 2024 году достигнет $190.5 млрд.

Основной актив, который покупает Acronis, - команда T-Soft, считает директор по работе с портфельными компаниями Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев. По его мнению, такой шаг логичен: на сбор аналогичной команды инженеров можно потратить в несколько раз больше денег и времени. То, что дело происходит в Восточной Европе, значительно снижает стоимость такой команды, отмечает он.

"Это приобретение не может напрямую значительно увеличить продажи Acronis в Европе, так как T-Soft вряд ли работала с конечными заказчиками того же спектра, а значит, Acronis не получит дополнительную клиентскую базу. Но с точки зрения позиционирования компании как международной это важный шаг, так как крупным клиентам в Европе важно наличие местных центров разработки", - отметил эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100