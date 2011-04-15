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02/08/2018
11:38

В Москве построят 58 станций метро за пять лет, М.Хуснуллин

В Москве в ближайшие пять лет 58 станций метро планируется построить и ввести в эксплуатацию. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Темпы строительства метро в городе будут только расти. За прошедшие несколько лет мы создали колоссальный задел для успешного строительства и ввода новых линий и станций метро", - сказал М.Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса отметил, что в ближайшие пять лет будет проложено около 135 км линий столичной подземки и построено шестьэлектродепо для обслуживания поездов метро.

"За это время мы планируем завершить самый масштабный в мире проект по развитию метрополитена - строительство Большой кольцевой линии длиной почти 70 км и более чем с тридцатью станциями. Аналогов по масштабам и амбициозности проекта сегодня в мировом метростроении нет", - подчеркнул М.Хуснуллин.

Также, по его словам, за это время будут введены новые участки Калининско-Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий метро, планируется открыть Кожуховскую линию, новые станции на Замоскворецкой линии и ряде других.

"После этого приступим к строительству новых радиальных линий от Большого кольца и проходке новых участков в Новой Москве и на территории Московской области", - добавил заммэра.

С 2011 по 2018 годы в столице с учетом Московского центрального кольца ввели в эксплуатацию 121 км линий, 64 станции и семь электродепо.

Фактически город построил треть всего объема метро, существовавшего в Москве до 2011 года. Станции в шаговой доступности от дома получили жители 34 районов столицы.

Развитие системы метро сказывается на общей экономике города, а также на стоимости жилья, которое расположено рядом с новыми линиями.

"По независимым оценкам, капитализация жилья в районах, где появились новые станции метро, выросла в среднем на 12-20%", - пояснил М.Хуснуллин.

"AK&M" от 02.08.2018
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