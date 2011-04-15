Tom Taylor незаконно использовала товарный знак FIFA, ФАС

Комиссия ФАС России признала действия ООО "Том Тэйлор Рус" актом недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы.



Компания разместила на своем официальном сайте баннер со слоганом "Вы готовы побеждать? Эксклюзивная коллекция к ЧМ 2018 по футболу". Однако, наименование "ЧМ 2018" является зарегистрированным товарным знаком. При этом FIFA не заключала с "Том Тэйлор Рус" договоров, дающих право ассоциировать себя с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018.



Исходя из установленных обстоятельств, Комиссия антимонопольного ведомства сделала вывод, что такой маркетинговый ход общества способен создать у потребителей коммерческую ассоциацию с FIFA, что является нарушением закона "О подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций".



Во время рассмотрения дела рекламный баннер с использованием обозначения "ЧМ 2018" был удален с сайта.



Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении, штраф за который предусмотрен в размере от 100 до 500 тыс. руб.



Разбирательство было начато на основании заявления Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), которая является организатором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.



FIFA владеет комплексом имущественных прав, связанных с осуществлением мероприятий по подготовке и проведению в РФ Чемпионата мира по футболу 2018 года, одним из которых является право определять коммерческих партнеров FIFA, которым предоставляется эксклюзивное право ассоциировать себя (свои товары, работы, услуги) с FIFA. Действия третьих лиц, не являющихся партнерами FIFA, способные создать коммерческую ассоциацию с FIFA являются незаконными.



В соответствии со статьей 14.8 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ (редакция от 4 июня 2018 года) "О защите конкуренции" не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 - 14.7 настоящего Федерального закона.



В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 7 июля 2013 года N 108-ФЗ (редакция от 23 апреля 2018 года) "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" признаются недобросовестной конкуренцией и влекут за собой наступление последствий, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации:



2) осуществление любых видов маркетинга (в том числе деятельности по реализации и (или) продвижению товаров, работ, услуг), призванных сформировать у потребителя представление о FIFA и (или) мероприятиях посредством использования символики спортивных соревнований и иным образом, без разрешения FIFA.



"AK&M" от 02.08.2018