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02/08/2018
15:23

Русагро получила разрешение ФАС на покупку Капитал-инвеста

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО "Группа Компаний "Русагро" о приобретении 100% в уставном капитале ООО "Капитал-инвест". Об этом говорится в сообщении ФАС.

Основной вид деятельности ООО "Капитал-инвест" (Белгородская область) - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование.

Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.

Чистая прибыль Русагро, относящаяся к акционерам, по итогам 2017 года по МСФО снизилась в 2.5 раза и составила 5.63 млрд руб. Общая выручка Русагро до элиминации между сегментами за II квартал 2018 года по сравнению с годом ранее составила 17.9 млрд руб. - снижение на 1.2 млрд руб. (-6%).

Чистая прибыль ROS AGRO PLC по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала на 72% до 3.089 млрд руб. с 11.203 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1% до 54.829 млрд руб. с 55.588 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26% до 8.538 млрд руб. с 11.488 млрд руб.

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