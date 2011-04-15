Давление на рубль сохранится

В среду нисходящая коррекция рубля заметно ускорилась на сочетании ряда факторов. Доллар с легкостью вернулся выше 50- и 20-дневных скользящих средних, добравшись до уровня 63 руб. Евро/рубль восстановилась в район 73.50 руб., набрав почти 0.4% по итогам сессии. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



Доллар снова пользуется спросом на Forex, что не может не отражаться на самочувствии российской валюты. К тому же на рынке нефти продолжается агрессивная ликвидация длинных позиций – Brent едва удержалась над уровнем 72, а еще два дня назад торговалась выше 75.50.



В сырьевом сегменте локальным фактором давления стали данные из США, которые подтвердили неожиданный рост запасов сырой нефти. Из внутренних факторов можно отметить снижение производственного PMI России, который остался в зоне сокращения и оказался на минимальном с апреля 2016 года уровне. Масла в огонь подлили результаты аукциона Минфина, которому не удалось в полной мере разместить предложенные бумаги.



Заседание ФРС не принесло ничего нового, но и не спугнуло долларовых быков – американская валюта продолжает торговаться с восходящим уклоном, что вкупе с отсутствием видимых попыток восстановления на рынке нефти сулит нашей валюте дальнейшее ослабление, правда, более сдержанными темпами. Так, в ходе сегодняшней сессии пара доллар/рубль, вероятно, будет тестировать уровень 63 руб., который ранее уже неоднократно выступал в роли поддержки и сопротивления.



"AK&M" от 02.08.2018