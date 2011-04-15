Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/08/2018
10:18

Давление на рубль сохранится

В среду нисходящая коррекция рубля заметно ускорилась на сочетании ряда факторов. Доллар с легкостью вернулся выше 50- и 20-дневных скользящих средних, добравшись до уровня 63 руб. Евро/рубль восстановилась в район 73.50 руб., набрав почти 0.4% по итогам сессии. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.

Доллар снова пользуется спросом на Forex, что не может не отражаться на самочувствии российской валюты. К тому же на рынке нефти продолжается агрессивная ликвидация длинных позиций – Brent едва удержалась над уровнем 72, а еще два дня назад торговалась выше 75.50.

В сырьевом сегменте локальным фактором давления стали данные из США, которые подтвердили неожиданный рост запасов сырой нефти. Из внутренних факторов можно отметить снижение производственного PMI России, который остался в зоне сокращения и оказался на минимальном с апреля 2016 года уровне. Масла в огонь подлили результаты аукциона Минфина, которому не удалось в полной мере разместить предложенные бумаги.

Заседание ФРС не принесло ничего нового, но и не спугнуло долларовых быков – американская валюта продолжает торговаться с восходящим уклоном, что вкупе с отсутствием видимых попыток восстановления на рынке нефти сулит нашей валюте дальнейшее ослабление, правда, более сдержанными темпами. Так, в ходе сегодняшней сессии пара доллар/рубль, вероятно, будет тестировать уровень 63 руб., который ранее уже неоднократно выступал в роли поддержки и сопротивления.

"AK&M" от 02.08.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100