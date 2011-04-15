В фокусе рынка – "супер-четверг" Банка Англии

Но фондовых рынках мира господствуют продавцы. Разговоры о повышении тарифов на импорт китайских товаров в США спровоцировали новую волну страхов по поводу обострения торговой войны, что не благоприятствует покупкам рисковых активов в целом. Так, после просадки азиатских площадок, европейские индексы открылись на отрицательной территории. Ключевыми событиями до конца недели станут заседание Банка Англии и статистика по рынку труда США. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Российские индексы в начале торгов четверга показывают неоднозначный настрой. РТС снижается в пределах 0.5%, продолжая отыгрывать дальнейшее ослабление рубля. Доллар открылся гэпом вверх, на недельных максимумах выше отметки 63 руб. Снижение российской валюты выглядит вполне логичным, учитывая негативное отношение к риску, сильные позиции доллара и падение котировок нефти. Также игроки не решаются на покупки в ожидании завтрашнего объявления Минфином объема интервенций на август.



Сегодня внимание трейдеров сосредоточится на паре фунт/доллар в контексте так называемого "супер-четверга" Банка Англии. В повышении ставки никто не сомневается, и инвесторов будет интересовать риторика регулятора в отношении будущих шагов в условиях сохраняющейся угрозы "жесткого" Брекзита и дальнейшего разжигания торговых войн в мире. Осторожный тон Карни способен надавить на фунт.



Не останется без внимания и квартальный инфляционный прогноз – если оценки будут понижены, это станет сигналом к тому, что Центробанк не будет спешить со следующим актом ужесточения. В целом, понижательные риски для стерлинга преобладают. С утра пара уже успела сползти к почти 2-недельным минимумам и вполне может вернуться под отметку 1.30 в ближайшей перспективе.



"AK&M" от 02.08.2018