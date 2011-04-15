Объем ФНБ составил 4.844 трлн руб.

Объем ФНБ по состоянию на 1 августа 2018 года составил 4.844 трлн руб., что эквивалентно $77.164 млрд. Об этом свидетельствует сообщение Минфина.



На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: $22.11 млрд; 20.753 млрд евро; 4.368 млрд фунтов стерлингов; 90.8 млн руб.



На депозитах во Внешэкономбанке размещено 574.629 млрд руб. В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности размещено $3 млрд; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством 112.63 млрд руб. и $4.113 млрд; в привилегированные акции кредитных организаций - 278.992 млрд руб.



На депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством, размещено 164.434 млрд руб.





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