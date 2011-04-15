Продажи АвтоВАЗа в январе-июле выросли на 19.5%

Продажи ПАО "АвтоВАЗ" на российском рынке в январе-июле 2018 года выросли на 19.5% до 199.273 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В июле 2018 года в России было продано 29.389 тыс. автомобилей LADA.



Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца осталось семейство LADA Vesta: своих владельцев нашли 8.991 тыс. этих автомобилей, что на 38.5% превысило результат июля 2017 года.



LADA Granta сохраняет своё лидирующее положение, немногим уступая семейству LADA Vesta, - в прошлом месяце было реализовано 7.559 тыс. таких авто.



Продолжил укреплять свои позиции LADA Largus: в июле 2018 года продано 3.617 тыс. пассажирских универсалов (+19.7%) и 686 фургонов Largus (+25.6%).



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311.588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее, а в I квартале 2018 года - на 28.8% до 79.114 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Основным акционером АвтоВАЗа является СП Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды, 83.53%), Renaissance Securities (Cyprus) Limited принадлежит 11.22%.



Чистая прибыль группы "АвтоВАЗ" по МСФО в I полугодии 2018 года составила 3.099 млрд руб. против убытка в 4.413 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 31.48% до 134.746 млрд руб. со 102.485 млрд руб., операционная прибыль составила 7.625 млрд руб. против убытка в 194 млн руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 4.127 млрд руб. против убытка в 4.242 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в I полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.





"AK&M" от 02.08.2018