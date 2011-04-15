Роснефть и Grupa Lotos заключили контракт на поставку нефти в Польшу

НК "Роснефть" и Grupa Lotos SA заключили контракт на поставку нефти в Польшу. Об этом сообщила российская компания.



Cрок действия соглашения - до конца 2020 года, объем поставок в этот период составит от 6.4 до 12.6 млн т.



Соглашение с Grupa Lotos подтверждает качество партнерских отношений Роснефти с крупнейшими потребителями в традиционных регионах сбыта российской нефти. Доступ к экспортным инфраструктурным каналам поставок обеспечивает бесперебойное снабжение сырьем нефтеперерабатывающих мощностей в Европе при максимизации их экономической эффективности.



Увеличение объемов поставок нефти соответствует стратегии Роснефти по созданию акционерной стоимости через повышение эффективности реализации нефти, а также соответствует интересам потребителей и укрепляет энергобезопасность Европы, подчеркивается в сообщении.



Напомним, Роснефть и Grupa Lotos 30 декабря 2013 года подписали контракт на поставку нефти в Польшу. Соглашение предусматривало поставку до 2.4 млн тонн нефти ежегодно в течение 2014-2015 годов.



В январе 2016 года стороны договорились о продлении договора до конца 2017 года с увеличением ежегодного объема до 2.7 млн т нефти.



Всего за время сотрудничества в рамках данного контракта Роснефть поставила в адрес Lotos 10.8 млн т нефти.



Grupa Lotos SA - одна из крупнейших нефтегазовых компаний Польши. Компания добывает природный газ и сырую нефть в Польше, Норвегии и Литве, владеет нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 02.08.2018