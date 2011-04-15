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02/08/2018
15:22

МВД и ФСБ раскрыли хищение 2 млрд руб. у крупной энергокомпании

МВД и ФСБ раскрыли хищение 2 млрд руб. у крупной энергетической компании, свидетельствует сообщение МВД.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, "…пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении свыше 2 млрд руб. у крупной энергетической компании путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов".

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели 17 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов на территории Москвы, Красноярска, Челябинска и Ялты. В отношении троих подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


"AK&M" от 02.08.2018
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