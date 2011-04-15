Enel Green Power RSA подписала соглашения с основными кредиторами Nedbank Limited и Absa. Об этом говорится в сообщении компании.



Целью данных соглашений является финансирование ряда проектов на сумму до 950 млн евро, а именно до 80% от общего объема инвестиций, составляющих 1.2 млрд евро, в рамках проекта по строительству пяти новых объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью порядка 700 МВт. Мощность каждого из пяти ветропарков (Nxuba, Oyster Bay, Garob, Karusa и Soetwater) составит приблизительно 140 МВт. Инвестиции Enel в строительство пяти ветропарков будут осуществляться за счет собственных средств и составят порядка 230 млн евро. Ожидается, что после подписания соглашений, также известных как "финансовое закрытие", строительство первого ветропарка Nxuba начнется в конце 2018 года.



Ветропарки Garob, Karusa и Soetwater будут расположены в Северо-Капской провинции, а Oyster Bay и Nxuba - в Восточно-Капской провинции. Право на строительство всех пяти ветропарков было присуждено по итогам четвертого этапа павительственной программы поддержки независимых производителей возобновляемой энергии (REIPPP). Миноритарная доля в каждом проекте принадлежит местному акционеру.



Вслед за началом строительства Nxuba, в первой половине 2019 года будет дан старт проектам Oyster Bay и Garob, а во второй половине 2019 года - Soetwater и Karusa. Ожидаемый срок ввода ветропарка Nxuba намечен на вторую половину 2020 года, Oyster Bay - в первой половине 2021 года, а Garob, Soetwater и Karusa - во второй половине 2021 года. Ожидается, что к 2021 году все пять ветропарков будут введены в эксплуатацию, в результате чего общая установленная мощность EGP в Южной Африке превысит 1.2 ГВт. После ввода в эксплуатацию всех пяти ветропарков объем вырабатываемой ими электроэнергии будет составлять порядка 2.6 ТВтч ежегодно, предотвратив выбросы CO2 в атмосферу примерно на 2.7 млн т.



Enel Green Power - глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel, занимается развитием и управлением объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе "зеленой" энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 42 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.



В Южной Африке EGP управляет объектами солнечной и ветровой генерации совокупной установленной мощностью более 520 МВт, среди них ветропарки Nojoli (88 МВт) и Gibson Bay (111 МВт), расположенные в Восточно-Капской провинции, а также солнечные электростанции Paleisheuwel (82,5 МВт) в Западно-Капской провинции; Tom Burke (66 МВт) в провинции Лимпопо; Upington (10 МВт) и Adams (82.5 МВт) в Северо-Капской провинции и Pulida (82.5 МВт) в провинции Фри-Стейт.



"AK&M" от 02.08.2018