Экспорт зерновых составил свыше 4.7 млн т, Минсельхоз

По оперативным данным ФТС России, в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году на 1 августа (без учета экспорта в страны ЕАЭС) экспортировано свыше 4.73 млн т зерна, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (2.65 млн т). Об этом сообщил Минсельхоз РФ.



Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил почти 3.8 млн т, что в 2.4 раза выше уровня аналогичного периода 2017/2018 года.



Вывоз ячменя достиг 641 тыс. т, что на 5% выше уровня аналогичного периода прошлого года.



Экспортировано 257 тыс. т кукурузы, что на 36% ниже уровня аналогичного периода прошлого сезона.



Прочих культур вывезено 34.1 тыс. т, что в 1.4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.



"AK&M" от 02.08.2018