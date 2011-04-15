Росавиация опровергла информацию о сближении самолетов над Черным морем

Росавиация опровергла информацию об опасном сближении российского самолета с самолетом неизвестной авиакомпании над Черным морем. Об этом пишет газета "Ведомости".



По данным ведомства, на борту российского самолета произошло ложное срабатывание системы предупреждения об опасном сближении. "Опасного сближения не было, угрозы безопасности полета не было. Было ложное срабатывание системы предупреждения опасного сближения", - заявили в Росавиации.



Ранее Госкорпорация по организации воздушного движения сообщила, что неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с российским пассажирским самолетом А330 авиакомпании iFly, летевшим 1 августа из турецкой Антальи в Москву.



Пилоты выполнили рекомендации системы предупреждения. В результате российский самолет благополучно приземлился в московском аэропорту "Внуково".



Авиакомпания iFly выполняет чартерные рейсы по туристическим направлениям. Базовый аэропорт - "Внуково". "Ведомости" направили запрос в авиакомпанию iFly и ожидают ответа.



"AK&M" от 02.08.2018