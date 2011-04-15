Ингосстрах открыл новый офис в Пензенской области

Филиал Ингосстраха в Пензенской области открыл новый операционный офис в городе Сердобске, который предлагает местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В офисе Ингосстраха клиенты могут приобрести полисы автострахования (ОСАГО и каско), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае.



Сотрудники офиса готовы оказать консультативную помощь всем желающим. Так, например, менеджеры компании предоставят информацию о действующих страховых продуктах, помогут подобрать полис с необходимыми опциями в рамках бюджета клиента, а также ответят на все интересующие вопросы.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 02.08.2018