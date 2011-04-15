Набсовет АЛРОСА 6 августа рассмотрит новую дивидендную политику

Наблюдательный совет АЛРОСА рассмотрит 6 августа вопрос об утверждении положений о финансовой и дивидендной политик в новых редакциях, а также предварительные рекомендации собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам деятельности АЛРОСА за 6 месяцев 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Ранее, в июне 2018 года, наблюдательный совет согласовал предложенные менеджментом Компании основные параметры этих политик и поручил генеральному директору - председателю правления АЛРОСА в срок до конца III квартала внести на рассмотрение наблюдательного совета проекты ранее указанных документов.



Финансовые результаты АЛРОСА по МСФО за II квартал и 6 месяцев 2018 года будут опубликованы 24 августа.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев 2018 года составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



"AK&M" от 02.08.2018