Акционеры Трансмашхолдинга и "ЛокоТех-Сервиса" объединили свои акции

Владельцы 100% АО "Трансмашхолдинг" и 100% долей ООО "ЛокоТех-Сервис" объединили свои вложения и совместно стали акционерами, контролирующими 100% уставного капитала крупнейшего российского производителя техники для рельсового транспорта - АО "Трансмашхолдинг" и лидера в области обслуживания подвижного состава - ООО "ЛокоТех-Сервис". Об этом говорится в сообщении ТМХ.



Акционерный капитал компании распределен между группой российских бизнесменов и французской компанией Alstom Holdings. Компания Alstom Holdings, прежде владевшая 33% в Трансмашхолдинге, получила 20% в новой структуре.



Компании, принадлежащие Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липе, получили 79.4% в новой структуре. При этом контролирующими акционерами являются Д.Комиссаров и К.Липа.



Трансмашхолдинг и "ЛокоТех-Сервис" сохранят юридическую самостоятельность. Менеджмент во главе с генеральным директором К. Липой продолжит работать в группе компаний "Трансмашхолдинг", Юрий Дегтярев и его коллеги сохранят руководящие посты в "ЛокоТехе". Акционеры планируют постепенную операционную интеграцию, в результате которой объединение должно превратиться в четвертую в мире по объемам выручки группу, специализирующуюся в области создания, производства и обслуживания подвижного состава для рельсового транспорта. По итогам 2017 года суммарная выручка двух групп компаний составила около 260 млрд руб., согласно прогнозу на 2018 год она достигнет более 320 млрд. руб.



Объединение Трансмашхолдинга и "ЛокоТеха" отражает общую тенденцию к интеграции, характерную в последние годы для мирового машиностроения и имеет целью повышение конкурентоспособности на глобальном рынке. Кроме того, оно позволит сформировать полноценное предложение поставок локомотивов для нужд ОАО "Российские железные дороги" по контрактам жизненного цикла; увеличить за счет сервиса экспортный потенциал производителя.Объединение научно-технического потенциала компаний будет способствовать повышению эффективности инвестиций, направляемых в НИОКР и сокращению сроков реализации исследовательских проектов.



Акционеры и менеджмент рассчитывают также, что использование имеющихся в распоряжении "ЛокоТеха" данных об эксплуатации российского парка локомотивов, позволит повысить конкурентоспособность новой техники, создаваемой на предприятиях Трансмашхолдинга.



АО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" за 2017 год по МСФО выросла на 53.28% до 2.743 млрд руб. с 1.789 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 30.33% до 155.807 млрд руб. со 119.55 млрд руб., операционная прибыль - на 6.92% до 9.628 млрд руб. с 9.005 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 80.15% до 4.449 млрд руб. с 2.47 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" по РСБУ в 2017 году выросла на 22.48% до 1.322 млрд руб. с 1.079 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 13.62% до 51.923 млрд руб. с 60.109 млрд руб., прибыль от продаж - на 42.51% до 1.206 млрд руб. с 2.097 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 3.12 раза до 2.231 млрд руб. с 715.526 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"