Роскачество составило ТОП-10 смартфонов. Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd) продолжило масштабную проверку смартфонов, представленных на рынке в 2018 году - к предыдущему исследованию добавились 55 моделей самых популярных в России марок телефонов.



Новинки рынка смартфонов (в том числе Apple, Huawei, LG, HTC, Asus, Samsung, Sony Xperia и другие), были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств. Масштабное исследование охватило несколько принципиально важных категорий: возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет. Данные категории подразумевают как общие критерии (мощность и многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса), так и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке и другие.



По результатам общих оценок 2018 года Роскачество составило ТОП-10 смартфонов, лидирующие позиции которого заняли модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus. Ведущие смартфоны предыдущего рейтинга (Samsung Galaxy S8 и S8 Plus) сместились на 3 и 4 строчки соответственно. Далее располагается iPhone 8 Plus, расположившийся на одну строчку выше новой нового Huawei P20 Pro. 7 место рейтинга занимает Samsung Galaxy Note 8, далее располагаются iPhone 8 (8 место) и iPhone X (9 место), а замыкает ТОП-10 смартфонов Huawei- Mate 10 Pro. Таким образом, в десятке лучших среди всех исследованных смартфонов больше всего марок Samsung (пять моделей, четыре из которых- лидеры), 3 модели iPhone и 2 Huawei (новички в ТОП-10), а две модели LG, ранее занимавшие 8 и 9 места, и вовсе вылетели из рейтинга.



В новом исследовании модели Samsung показали себя с лучшей стороны в таких показателях как качество звука, ёмкость батареи, объем памяти, качество звонков и водонепроницаемость.



Кстати, о тесте на водонепроницаемость: для того, чтобы узнать, сможет ли смартфон исправно функционировать после того, как на него попадет вода, эксперты погрузили каждый аппарат на 30 минут в водопроводную трубку глубиной 1 м. Далее работу смартфона оценивали интервально: сразу же после проведения теста, через 2 дня и через 3 дня соответственно. Также, в качестве дополнительной проверки, смартфоны подвергались испытанию "дождём": телефон помещали на подставку, и специальный аппарат имитировал падающие на смартфон капли дождя. Так, из ТОП-10 смартфонов отличными показателями по водонепроницаемости отличились Samsung Galaxy S8 и S8+, а также Galaxy Note 8.



Модели Samsung не смогли похвастаться лидерством по показателям качества съемки (фото и видео): три лидирующие строчки рейтинга по данному показателю занимают смартфоны Apple (iPhone X на первом месте, iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus на втором и третьем месте соответственно). Большое внимание эксперты уделили оценке смартфона с точки зрения удобства его использования как фотоаппарата: был оценен комфорт передачи информации на ПК, основные и дополнительные настройки, скорость срабатывания и т. д. Качество снимков оценивалось после переноса фотографий на компьютер и распечатывания изображений на одном и том же лазерном принтере. Камера каждого смартфона фотографировала в максимально возможном высоком разрешении, в формате JPEG (если не предусмотрено иного формата). Съемка велась в автоматическом режиме (если иного не требовали условия конкретного теста), который, в том числе, регулировал параметры экспозиции, баланса белого и фокус. Интересно, что лидеры общего рейтинга Samsung S9 и S9 Plus по качеству кам еры располагаются лишь на 12-м и 17-м местах, а их собратья Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Plus на 5-м и на 6-м местах соответственно.



В чем оказались уязвимыми смартфоны Apple, так это в тесте на прочность: чтобы установить, сможет ли телефон устоять мощным механическим воздействиям (например, ударам или падениям), эксперты провели специальный "барабанный тест". Так, смартфоны помещали в металлическую барабанную трубу, которая совершает 100 вращений таким образом, что телефон подвергается ударам с разных сторон и пережил падения с почти метровой высоты. Тест проходил в два этапа: сначала специалисты посмотрели, насколько сильно повредился телефон после 50-ти вращений, а затем запускали барабан на второй круг и ещё на 50 вращений соответственно. Такой тест был придуман для того, чтобы проверить сразу 2 поверхности смартфона- заднюю и переднюю- на прочность и устойчивость к ударам. Apple iPhone X не смог похвастаться успехами по итогам данных испытаний; после 50 поворотов трубы у данной модели сломался экран- на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов- разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать. А смартфонам и, успешно прошедшими данный тест, стали Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro.



Одной из наиболее интересных по своей форме проверки является испытание аккумулятора. Для начала исследователи установили время зарядки телефона с нуля до 100%, а также проверили, какой процент батареи получает смартфон за 15 минут подзарядки. Далее для того, чтобы проверить качество и "выносливость" батарейки, смартфоны подверглись целому комплексу испытаний: при 100% яркости телефона роботом последовательно выполнялся идентичный комплекс действий 1 раз в час, пока батарейка не была полностью разряжена. Так, ежечасно робот пользовался интернетом (7.5 минут с учётом просмотра видео на youtube), делал 5 фотографий (с паузой в 3 секунды и без использования вспышки), пользовался навигацией (1.15 минут), звонил и отвечал на звонок (общая продолжительность разговора 2.5 минуты). Также в течение часа на смартфон приходило 2 уведомления из социальных сетей. Этот метод исследования батарейки был внедрен для того, чтобы приблизить тест к типичному дню пользователя. По результатам исследований аккумулятора, наивы сших оценок в данной категории стали Huawei Mate 10 Pro (4.5 балла), Samsung Galaxy S8 (4.09) и Galaxy S8 Plus (4.01).



Что касается других параметров исследования, менее чувствительными к прикосновению пальцев из ТОП-10 рейтинга оказались Apple iPhone 8 Plus, iPhone 8 и iPhone X, а немного более сложными в использовании из первой десятки оказались модели Galaxy S8 и S8+, Galaxy Note 8 и iPhone X.



Следует отметить, что с появлением новых функций в смартфонах появились и новые тесты. Например, касающиеся разблокировки устройства. Теперь эксперты тестируют функцию распознавания лица и скан по радужной оболочке глаза. В частности, они пытаются обмануть функцию и проверить, как она будет работать в нестандартных условиях (в темноте, против солнца, когда человек в очках и так далее). Уникальность совместного с ICRT исследования- возможность объективно сравнить смартфоны, так как все они прошли абсолютно идентичные испытания.



Рейтинг, составленный по результатам исследования, позволяет каждому потребителю сделать выбор исходя исключительно из собственных предпочтений.



"AK&M" от 02.08.2018