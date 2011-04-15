Субъекты микрофинансового рынка будут представлять в Банк России стратегические и бизнес-планы

Субъекты микрофинансового рынка должны будут представлять в Банк России стратегические и бизнес-планы, а также разрабатывать и согласовывать с регулятором "продуктовую стратегию" - регламент предложения финансовых продуктов или услуг потребителям. Эти и другие предложения по пропорциональному регулированию микрофинансового рынка содержатся в консультативном докладе "Совершенствование регулирования деятельности субъектов микрофинансового рынка", опубликованном на сайте Банка России.



Данный доклад дополняет концепцию регулятора о поэтапном внедрении новых подходов к пропорциональному регулированию и риск-ориентированному надзору некредитных финансовых организаций.



В докладе изложен сбалансированный подход к совершенствованию регулирования деятельности микрофинансовых организаций (МФО), кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК), генерирующих разные риски, и содержится ряд предложений по изменению профильного законодательства.



По мнению авторов, слишком мягкое регулирование данного рынка влечет за собой финансовые риски, рост закредитованности населения, распространение недобросовестных практик, а слишком высокие требования в регулировании могут привести к снижению доступности финансовых услуг, невозможности выполнения микрофинансовой отраслью своей основной миссии. Поэтому на основании дифференциации субъектов микрофинансового рынка в докладе предложены повышенные регулятивные требования в отношении микрофинансовых компаний (МФК), а также крупных КПК и СКПК с числом пайщиков более 3 тыс.



Так, согласно докладу, условием допуска МФО, КПК и СКПК на рынок могут стать представленные Банку России стратегические планы развития (для КПК и СКПК) или бизнес-планы (для МФО). При этом МФК должны будут представлять Банку России бизнес-план каждые три года, а также вне срока, если предполагается изменение бизнес-модели компании (изменение в предоставляемых услугах). В свою очередь крупные КПК и СКПК, число членов которых превышает 3 тыс., тоже должны будут составлять новый стратегический план на трехлетний период до истечения предыдущего, а также в случае изменения общности пайщиков и перечня представляемых услуг. По мнению Банка России, это будет способствовать тщательному изучению предполагаемых рисков, которые могут помешать практической реализации создаваемого бизнес-проекта.



Помимо этого, предполагается обязать КПК и МФО разрабатывать "продуктовую стратегию", в которую войдет информация об объеме и способе предоставления услуги, ее стоимости, целевой аудитории потребителей, возможных рисках и мерах по защите прав потребителей. Предполагается, что до предоставления новых финансовых услуг крупные участники рынка микрофинансирования должны будут согласовывать "продуктовую стратегию" с Банком России.



Кроме того, в докладе содержатся предложения по изменениям в части деловой репутации менеджмента МФО, порядка предоставления отчетности крупных и мелких субъектов микрофинансового рынка, разграничения надзорных полномочий между регулятором и саморегулируемыми организациями микрофинансового рынка и ряд других.



Банк России считает, что повышение конкурентоспособности российского микрофинансового рынка находится в прямой зависимости от оптимизации регулятивной нагрузки на его участников.







"AK&M" от 02.08.2018