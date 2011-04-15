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03/08/2018
10:08

Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 августа 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 августа 2018 года


РОСКОМНАДЗОР ОТПРАВИЛ СООБЩЕНИЕ В FACEBOOK

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о соглашениях социальной сети с производителями смартфонов, в частности Apple, Samsung и Microsoft. Как ранее выяснила The New York Times, Facebook уже в течение десяти лет позволяет компаниям получать доступ к данным пользователей. В России это вряд ли будет грозить ей юридическими последствиями, полагают эксперты.


РУССКИЙ МУЗЕЙ ЗАСТРЯЛ НА ПЕРЕЕЗДЕ

Директор Государственного Русского музея (ГРМ) Владимир Гусев вчера публично ответил на призыв подчиненных "не допустить разрушения музея" из-за реконструкции двора-колодца в Михайловском дворце. Стройка стоимостью $20 млн должна начаться не позднее 1 декабря 2018 года по условиям Всемирного банка, который вкладывает в проект $2,5 млн. Переезд на это время части коллекции ГРМ не профинансирован и не подготовлен, а сам проект не является приоритетным для музея, считают сотрудники. Это подтвердил и господин Гусев, но заверил, что "аврала, ущерба и гибели экспонатов не будет".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 03.08.2018
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